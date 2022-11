Milliardenskandal: Mammutprozess gegen Wirecard-Chef Braun beginnt am 8. Dezember

Zweieinhalb Jahre nach der spektakulären Pleite des einstigen Börsenlieblings Wirecard steht dessen ehemaliger Chef Markus Braun ab Dezember vor Gericht. Der Mammut-Betrugsprozess vor dem Landgericht München I dürfte sich bis ins Jahr 2024 hinein ziehen, zumal Braun eine Mitschuld an dem mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem Zahlungsabwickler zurückweist und sich selbst als Opfer sieht. Der Auftakt zu dem Verfahren vor der 4. Großen Strafkammer ist am 8. Dezember, in diesem Jahr soll noch an sechs Tagen im größten Sitzungssaal der Stadt innerhalb der Mauern der Justizvollzugsanstalt Stadelheim verhandelt werden. Für 2023 hat das Landgericht am Mittwoch weitere 94 Verhandlungstage terminiert.