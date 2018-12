Navigation Handgemalte Bergpanoramen weisen Skifahrern den Weg

Die Infrastruktur einzuzeichnen, das überlassen die Panoramamaler in der Regel den Tourismusverantwortlichen, die – statt des Originalgemäldes – heute meist hochauflösend gescannte Bilddateien erhalten, die sie digital weiterverarbeiten können. Mal für den Druck von faltbaren Pistenplänen, mal als Grundlage für die mehrere Quadratmeter großen Orientierungstafeln an den Bergstationen und auf den Pisten. Wird mal eine Piste verlegt, bekommen die Abfahrten neue Nummern, ersetzt ein Sessellift den alten Schlepper, dann ändern das die Grafiker der Tourismusverantwortlichen direkt in der Datei.



Doch bis dahin ist es – mitunter – ein langer Weg. Denn auch wenn sich die Pistenmaler darauf spezialisiert haben, die Welt so lange zurecht zu rücken, bis Berge und Hänge und Dörfer im besten Licht dastehen: Nicht immer sind sich die Auftraggeber einig, wie dieses Optimum eigentlich aussieht. Immer wieder stimmen sich Königs, Niehues, die Novats oder Vielkind daher beim Malen mit ihren Auftraggebern ab, ob das Werk den Vorstellungen der Tourismusverantwortlichen entspricht.