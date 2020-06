„Nicht die Gewinner der Krise“ Boom in der Paket-Branche bleibt aus

Auch beim Branchenriesen DHL richtet man sich weiter darauf ein, dass die Paketmengen auf hohem Niveau bleiben. In Ludwigsfelde in Brandenburg wurde am Mittwoch ein Zentrum fertiggestellt, in dem ab 2022 mit einer speziellen Technik pro Stunde 50.000 Pakete sortiert werden sollen. Nach Angaben des Paket-Dienstleisters ist es nach den Zentren in Obertshausen in Hessen und Bochum in Nordrhein-Westfalen bundesweit das dritte des Unternehmens mit einer solchen Kapazität.





Mehr zum Thema:

Amazon bringt immer mehr Pakete in Deutschland selbst zu den Kunden. Das macht der Deutschen Post DHL zu schaffen. Durch den Virus-Stresstest könnte der Onlineriese die Konkurrenz nun vollends abhängen.