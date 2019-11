Osram und die AMS Die Übernahme-Zocker

Auch diesmal möchte AMS den Osram-Aktionären Berichten zufolge 41 Euro pro Aktie bieten. Am Donnerstagvormittag wurde die Aktie mit 40,35 Euro gehandelt. AMS hat auch die Mindestabnahmeschwelle gesenkt, von 62,5 Prozent beim ersten, gescheiterten Übernahmeversuch auf realistischere 55 Prozent. Der österreichische Konzern hält bereits 20 Prozent der Osram-Anteile. In Berichten heißt es, man rechne sich bei AMS gute Chancen darauf aus, dass die Übernahme beim zweiten Anlauf klappen könnte.



Der zweite Übernahmeversuch könnte dennoch schwierig werden – und eventuell auch teurer als geplant. Denn erst vergangene Woche hat sich der Londoner Hedgefonds Sand Grove Capital Management mit Osram-Aktien eingedeckt und hält laut Angaben des Münchner Konzerns derzeit 5,75 Prozent an dem Unternehmen. Sand Grove bezeichnet seine Strategie als „Ereignis-orientiert“ – ein Trend unter Hedgefonds, der sich in den vergangenen Jahren oft ausgezahlt hat. Sand Groves offensichtliche Ziel: Mit der Übernahme Kasse zu machen. Auf eine Bitte der WirtschaftsWoche um eine Stellungnahme reagierte Sand Grove Capital Management bis zum Donnerstagabend nicht.