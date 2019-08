Paketdienstleister: Fedex lässt weiteren Liefervertrag mit Amazon auslaufen

International werden die Großkonzerne jedoch weiter zusammenarbeiten. Amazon investiert selbst schon länger in seine Zustelllogistik und betreibt bereits eine eigene Lieferwagen- und Flugzeugflotte in den USA. Branchenanalysten halten es für gut möglich, dass sich das Unternehmen langfristig zum ernsthaften Konkurrenten der großen Paketdienste wie UPS, Fedex oder DHL entwickelt. Im Bundesstaat Kentucky baut Amazon einen eigenen Frachtflughafen. Fedex gab indes an, weniger als 1,3 Prozent seines Umsatzes mit Amazon zu machen.