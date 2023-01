Peter Gerber: Langjähriger Lufthansa-Manager wird neuer Condor-Chef

Der Ferienflieger Condor hat in seiner über sechs Jahrzehnte langen Geschichte einige Krisen überstanden. So gelang es ihr unter Teckentrups Führung trotz der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook 2019 mit staatlicher Finanzhilfe zu überleben. Mitten in der Corona-Krise 2021 fand die Airline mit ihrer gut 50 Flugzeugen großen Flotte mit dem Vermögensverwalter Attestor einen neuen Mehrheitseigentümer. Dieser bringt im Sommer eine neue Airline namens Marabu an den Start.



