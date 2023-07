Pleite des Kofler-Konzerns The Social Chain droht eine Kettenreaktion

Auch Verhandlungen mit anderen Investoren scheiterten. Kein Wunder: Das Geschäftsjahr 2022 endete mit einem Jahresfehlbetrag aus fortgeführtem Geschäft von 106,8 Millionen Euro. Mitte Juli war zudem eine Fehlerbekanntmachung der Finanzaufsicht BaFin publik geworden. Der zufolge hat die Gesellschaft in der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2021 Zahlungen aus der Aufnahme eines Bankdarlehens über 50 Millionen Euro fälschlicherweise als Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst. Zahlungen aus dem Verkauf von Aktien in Höhe von 9,3 Mill. Euro wurden als Cashflow aus operativer Tätigkeit falsch verbucht.

Das könnte Folgen haben: Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) prüft nach eigenen Angaben derzeit für mehr als 100 Anleger, ob diese Ansprüche auf Schadenersatz gegen Koflers Firma und deren Vorstand geltend machen können. Die Schutzgemeinschaft plant außerdem, in den nächsten Tagen Strafanzeige wegen mutmaßlichen Kapitalanlagebetrugs gegen Verantwortliche der Social Chain zu stellen. Marc Liebscher von der SdK sagte der WirtschaftsWoche, Social Chain könnte Anleger getäuscht haben, indem das Unternehmen unter anderem ein Darlehen als Teil des operativen Geschäfts im Konzernabschluss 2021 ausgewiesen habe.