Protagonisten vor Gericht Auf diese Menschen kommt es 2022 im Wirecard-Skandal an

Michael Jaffé



Fast 16 Milliarden Euro Schadenersatz fordern Gläubiger von Wirecard. Michael Jaffé ist als Insolvenzverwalter der Mann, in den Geschädigte große Hoffnung setzen. Gespannt wartet er auf die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Braun. Doch er ist auch selbst vor Gericht aktiv: Vor dem Landgericht München I will er erstreiten, dass Wirecards Jahresabschlüsse von 2017 und 2018 für nichtig erklärt werden – wegen der nicht existenten Erlöse mit Drittpartnern. So will Jaffé zu viel bezahlte Steuern und Dividenden-Ausschüttungen zurückfordern. Braun war lange Zeit mit sieben Prozent der Aktien der größte Einzelaktionär von Wirecard.