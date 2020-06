Reedereien in der Coronakrise „Wesentliche Teile der deutschen Handelsflotte sind in ihrer Existenz gefährdet“

Die deutsche Schifffahrt kann sich schon jetzt jedes Jahr über Subventionen über 100 Millionen Euro freuen. Das Geld fließt, damit es deutsche Seeleute gibt. Reeder müssen zum Beispiel die Lohnsteuer für ihre deutschen Seeleute nicht abführen. Die Zahlen sind aber ernüchternd: Es gibt um die 6000 deutsche Seeleute, die Zahl ist rückläufig. Können Sie Kritik an den Subventionen verstehen?

Subventionen sind grundsätzlich nie unkritisch. Aber selbst die sehr subventionskritische EU-Kommission hält es für erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten die Beschäftigung europäischer Seeleute an Bord europäischer Schiffe unterstützen, damit der Standort etwa gegenüber Asien wettbewerbsfähig bleibt. Die Unterstützung hilft der Beschäftigung deutscher Seeleute, aber verbessert die wirtschaftliche Lage der Unternehmen nicht. Andere EU-Nationen fördern ihre Schifffahrt noch mehr. Die Dänen etwa erheben keine Registergebühren – in Deutschland sind sie erhöht worden. Die Niederländer haben ein Förderprogramm für die Küstenschifffahrt bekommen, ganz zu schweigen von außereuropäischen Nationen. Wir beklagen uns keineswegs. Aber der Kostenwettbewerb steigt. Wir versuchen, in Deutschland auf ein vergleichbares Niveau zu kommen. Man muss es leider so deutlich sagen: wesentliche Teile der deutschen Handelsflotte sind absehbar in ihrer Existenz gefährdet. Nach der Finanzkrise 2008/2009 hatten wir 1.500 Handelsschiffe ins Ausland verloren, das war ein Drittel der deutschen Flotte. Wenn sich Produktion und Konsum jetzt weltweit nicht rasch erholen, könnten die Folgen der Pandemie weitaus härter als die Finanzkrise sein. Wenn wir dann noch ein weiteres Drittel der Flotte aus Deutschland verlieren würden, wären zehntausende Arbeitsplätze am Standort gefährdet. Und dann werden die Unternehmen durch gute Erträge auch nicht mehr so viel in Deutschland investieren wie bisher, so dass stets zumindest ein Teil der Subventionen zurückfloss.