Reform der Chefgehälter Streicht den Bahn-Vorständen die unsinnigen Boni!

Der Aufschrei war bis in den letzten noch offenen Regionalbahnhof zu hören: Wie ist es möglich, dass die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr so unpünktlich war wie noch nie, die Kunden immer frustrierter sind – und Bahn-Chef Richard Lutz 1,2 Millionen Euro an Leistungsboni einstreicht? Das konnten selbst die größten Verteidiger des Managers nicht erklären.