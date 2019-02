Restaurantkette in Schwierigkeiten „Das Konzept von Vapiano ist überholt“

Zudem soll auch die Geschwindigkeit von Neueröffnungen gedrosselt werden und neue Restaurants künftig nur noch in Metropolen hochgezogen werden. Doch gerade in Metropolen wartet doch wohl niemand auf Vapiano. Ist das Konzept nicht eher etwas für kleinere Städte, die sonst gastronomisch wenig zu bieten haben?

Grundsätzlich kann das Konzept in großen wie in kleinen Städten funktionieren. Man hat hier ja auch schon adäquat reagiert und eine abgespeckte Restaurant-Variante an den Start gebracht. Wichtig für ein Konzept wie Vapiano ist die Auswahl des Mikrostandortes. Es kommen eigentlich nur Hochfrequenzlagen in Frage.