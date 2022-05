„Riecht nach einer persönlichen Fehde“ Eklat vor Freenet-Hauptversammlung

Thoma lässt kein gutes Haar an Freenet: „Weltweit ein Unikat“ sei das Unternehmen, Überleben sei da schwierig, so der scheidende Aufsichtsrat. Dass Freenet wirklich weltweit der einzige Reseller von Mobilfunkverträgen ohne eigenes Netz ist, ist jedoch von der deutschen Regierung genau so gewollt: Ein einzigartiges Gesetz schützt das Geschäftsmodell – das sogenannte Diskriminierungsverbot, das den Netzbetreibern bei der Versteigerung der Mobilfunklizenzen abgerungen wurde. Es verpflichtet alle Netzbetreiber, anderen Anbietern den Zugang zu ihrem Netz zu genau den Kosten zur Verfügung zu stellen, zu denen sie es auch intern verrechnen. Das günstige Zugangsrecht zu allen Netzen für Freenet gilt also als gesichert.