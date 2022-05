Rock im Park und Rock am Ring Die Festivals sollen endlich wieder Feste für ihre Veranstalter sein

Rund 90.000 Musikfans werden vor den Boxengassen am Nürburgring und noch einmal 80 000 auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg drei Tage und Nächte lang tanzen und feiern. 69 Bands, angeführt vom US-Punk-Trio Green Day, der britischen Bombastkapelle Muse und den dänischen Hardrockern Volbeat, werden die 400 Kilometer zwischen den Festival-Orten pendeln, um hier wie dort auf je drei beeindruckenden Bühnen zu performen. Die 35. Auflage des Open-Air-Spektakels Rock am Ring (RaR) – zweimal abgesagt wegen der Lockdowns – wird nun am ersten Juni-Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagnacht nachgeholt. Zum 25. Mal findet das zeitgleich und mit identischem Programm Rock im Park (RiP) in Nürnberg statt.