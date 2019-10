Roland Mack Pionier der Freizeitparks wird 70 Jahre alt

Mit diesem Konzept betrat Mack Neuland. Freizeitparks habe es in Deutschland und Europa damals kaum gegeben, sagt Klaus-Michael Machens, Präsident des Verbandes Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen. Der Erfolg in Rust habe dann auch andernorts einen Boom ausgelöst. „Ohne Mack würde es die Freizeitparkbranche in der heutigen Form in Europa nicht geben“, sagt der Verbandspräsident.