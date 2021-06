Schienennetz Bahn will mehr stillgelegte Strecken reaktivieren

Die Deutsche Bahn will in den nächsten Jahren mehr stillgelegte Strecken wieder in Betrieb nehmen. Derzeit stehen 20 Projekte auf der Liste, sagte Jens Bergmann, Planungschef der Konzernsparte DB Netz am Dienstag. Ein Teil davon ist schon in Planung, an einigen Strecken wird gebaut. Weitere sollen folgen.