Schienennetz: Chaos bei der Deutschen Bahn

Ausgerechnet jetzt. Denn noch nie zuvor hat die Deutsche Bahn so viele Gleise, Weichen und Brücken auf einmal erneuert wie zurzeit. Der Schienenverkehr wächst seit Jahren sowohl im Personen- als auch im Gütertransport. Der Bund hat daher weitere Milliarden locker gemacht, um das Netz in Schuss zu halten. Bund und Bahn investieren mehr als neun Milliarden Euro allein in 2018.



Doch der Ärger bei den Güterbahnen über die schlechten Leistungen bei DB Netz und fehlendes Gespür für die Bedürfnisse der Unternehmenskunden ist frappierend. Erschüttert äußerten sich Güterbahnchefs beispielsweise über die katastrophalen Prozesse bei der Deutsche-Bahn-Tochter. DB-Mitarbeiter würden „widersprüchliche Fahrpläne herausgeben“, da die Auswirkungen von zwei Baustellen netzintern „nicht abgestimmt wurden“. Immer wieder gebe es „sinnlose Umleitungsanordnungen“. So würden etwa Güterzüge mit Elektroantrieb über Strecken ohne Oberleitung umgeleitet. „Teilweise finden keine Absprachen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen statt“ , heißt es weiter.