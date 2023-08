Schiffsbauer Imabari Wieso der Reeder der „Fremantle Highway“ mit einem blauen Auge davonkommen dürfte

Über eine Woche lang mussten die westfriesischen Inseln in den Niederlanden und die ostfriesischen Inseln in Deutschland eine Ölpest befürchten. Wäre der 200 Meter lange Autofrachter „Fremantle Highway“ durch den Großbrand zerbrochen oder untergegangen, dann hätten seine 200 Tonnen Marinediesel an Treibstoff sowie 1600 Tonnen Schweröl erheblichen ökologischen und wirtschaftlichen Schaden anrichten können. Doch der Bergungsfirma Boskalis und den Behörden in den Niederlanden gelang es nun, die „Fremantle“ in den Hafen Eemshaven nahe der deutschen Grenze zu schleppen und dort an einem Kai festzumachen.