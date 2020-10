Senator, HON, IO Co. Das sind die besten Vielfliegerstatuskarten

Seit seiner Einführung ist der Lufthansa HON Circle Status so etwas wie der heilige Gral der Vielflieger. Stolze 600.000 sogenannte HON-Circle-Meilen muss man ausschließlich in Business und First Class mit bestimmten Carriern in zwei Kalenderjahren einfliegen. Wenn man sich vor Augen hält, dass der Erdumfang 25.000 Meilen beträgt, eine gewaltige Herausforderung, wobei man in First Class inklusive des sogenannten Executive Bonus bis zu 3,25 Mal die geflogene Strecke als Gutschrift erhält. Doch das First-Class Netz-wird aufgrund von COVID-19 weiter ausgedünnt werden.