Sportartikel Puma und das „Stuck-in-the-middle“-Problem

„Puma versucht, in die Phalanx der Großen aufzusteigen, die ganze Marke ist bereits so aufgestellt. Die Frage ist, ob sie das nur durch die kostenintensiven Investitionen in Kooperationen mit Vereinen und Spielern schaffen“, sagt Sportmarkenexperte Fernando. Seiner Ansicht nach muss Puma in Zukunft vor allem stark investieren. Puma wolle da sein, wo die Menschen sind. Ein anderer Weg gegen die großen Konkurrenten anzukommen, wäre eine klarere Kante, beispielsweise beim Thema Nachhaltigkeit. Erst kürzlich stellte Puma etwa seinen ersten veganen Schuh vor. Doch das allein reiche nicht für eine klare Profilierung, so Fernando. Dadurch, dass Puma kleiner als die Konkurrenten ist, hätte das Unternehmen die Möglichkeit, ein klares Profil glaubwürdiger durchzusetzen – doch um das richtig zu machen, wären auch enorme Investitionen nötig.