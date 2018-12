Puma-Chef Björn Gulden „Jay-Z hat bestimmt ein paar Tausend Turnschuhe“

WirtschaftsWoche: Herr Gulden, Puma war früher im Basketball eine Größe, die Marke hat mit dem „Clyde“ den ersten Signature-Schuh der Branche verkauft, war dann aber seit dem Ausstieg aus dem Basketball 20 Jahre lang weg vom Fenster – warum hat es so lange gedauert bis zum Comeback?

Björn Gulden: Ganz ehrlich: Wir mussten uns hier vor fünf Jahren erst einmal um die Grundlagen des Geschäfts kümmern und die Produkte in den Kernkategorien wie Fußball, Fitness oder Laufen optimieren. So lange wir das nicht im Griff hatten, wollten wir nicht in eine neue Sportart einsteigen. Anfragen unserer Kollegen aus den USA gab es auch schon damals. Aber ich musste sie damals noch vertrösten. Allerdings haben wir die ganze Zeit parallel an Technologien gearbeitet, Marketingpläne erstellt und uns darauf vorbereitet, dass eines Tages die Zeit reif dafür sein würde.