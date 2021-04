Wettbewerb der Sportmarken Bei diesen Themen übertrumpft Puma den großen Rivalen Adidas

Matthäus und Puma allerdings verband eine ganz besondere Geschichte – der Vater des Kickers arbeitete in Herzogenaurach bei dem Sportunternehmen, Lothars erster Verein war der Puma-Klub FC Herzogenaurach, auch Mönchengladbach lief in Puma auf. Also blieben der junge Kicker und seine Berater auch bei den großen Bayern hart: Entweder spielt er weiter in Puma oder gar nicht für den FCB. Am Ende gab Hoeneß nach: Matthäus schlüpfte im Herbst 1984 zwar ins Trikot der Münchner, doch an den Füßen brach er das Tabu und pflügte fortan in Puma-Tretern über den Rasen des Olympiastadions.