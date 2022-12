Steigende Krankenkassenbeiträge Deshalb knacken fast alle großen Krankenkassen die 16-Prozent-Marke

Von den zehn größten Kassen bleibt nur Marktführer Techniker Krankenkasse (TK) mit gleichbleibend 15,8 Prozent vom Lohn unter der Marke. Die zweitgrößte Krankenversicherung Barmer bleibt bei 16,1 Prozent stabil, bei der drittgrößten Kasse DAK Gesundheit geht es bis 16,3 Prozent nach oben. Es folgen sechs der regional ausgerichteten Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK). Die AOKen insgesamt versichern immerhin mehr als 27 Millionen Menschen im Land. Fast alle erhöhen ihre Beiträge und ohne Ausnahme alle landen inzwischen bei mehr als 16 Prozent Beitragssatz. Das gilt auch für die beiden Ost-Assekuranzen AOK Sachsen-Anhalt und AOK Plus, die in Sachsen und Thüringen versichert. Beide erhöhen von 15,8 auf 16,1 Prozent. Die beiden sehr großen Ortskassen AOK Rheinland-Hamburg und AOK Nordwest landen sogar bei 16,4 beziehungsweise 16,49 Prozent. Auch die siebtgrößte Kasse in Deutschland, die IKK Classic, bei der sich viele im Handwerk versichern, hebt von 15,8 auf 16,2 Prozent an.