Engpass bei Arzneimitteln Karl Lauterbachs Schnellschuss

Die Vorschläge folgen der Argumentation des SPD-Politikers gegen die aus seiner Sicht bestehende „Ökonomisierung des Gesundheitswesens“. Er kritisiert eine Ausrichtung der Versorgung auf lohnende Behandlungen wie etwa in der Orthopädie und einen Mangel in anderen Bereichen wie der Kinderheilkunde. Auch bei seinen jüngsten Vorschlägen für einen Umbau der Krankenhäuser argumentierte Lauterbach, der Bereich sei zu sehr ökonomisiert. Er will mehr Geld bereitstellen, hat allerdings auch hier noch keine Summen genannt, an anderen Stellen Sparmöglichkeiten aufgezeigt oder Vorschläge gemacht, wie eine Überversorgung vermieden werden kann – also Behandlungen, die medizinisch nicht geboten sind.