Strommarkt Skandal-Stromanbieter BEV ist pleite

Nach Angaben der BEV in einem früheren Geschäftsbericht sollte BP sogar finanzielle Hilfe bei eventuellen finanziellen Engpässen leisten. Nach Angaben von BP gegenüber der WirtschaftsWoche war ein Liefervertrag für Strom und Erdgas mit der BEV-Muttergesellschaft aber Ende 2018 gekündigt worden.

Im Vergleich zu früheren Pleiten auf dem Strommarkt gibt es aktuell einen großen Vorteil: Anders als damals, etwa bei der Insolvenz von Teldafax, gab es bei der BEV keine Vorauskasse-Tarife, bei denen die Kunden hohe Beträge im Voraus zahlten. Ihre Verluste dürften sich daher in den meisten Fällen allenfalls auf mittlere dreistellige Beträge belaufen. Trotzdem trifft die Insolvenz die Kunden: Bei der BEV sollten Kunden meist erst mit Ablauf ihrer ersten Vertragsbindung, oft 12 Monate, einen größeren Teil ihrer Boni erhalten. Sofern dieses Geld noch nicht ausgezahlt worden ist, können Kunden die Ansprüche nun nur im Rahmen des Insolvenzverfahrens als Gläubiger anmelden. In der Regel werden Ansprüche dann aber nur zu einem sehr geringen Anteil erfüllt.