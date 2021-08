Tarifstreit Droht ein erneuter Bahnstreik? GDL informiert am Freitag über weiteres Vorgehen

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn will die Lokführergewerkschaft GDL am Freitagvormittag über ihr weiteres Vorgehen informieren. GDL-Chef Claus Weselsky kündigte am Donnerstag hierzu eine Pressekonferenz in Berlin an. Nach dem Stand der Dinge könnte es auf neue Bahnstreiks hinauslaufen. Denn der GDL-Chef hatte jüngst bereits mit weiteren Arbeitsniederlegungen gedroht, sollte die Bahn kein verbessertes Angebot vorlegen. „Doch der Arbeitgeber stellt sich weiterhin taub“, erklärte Weselsky nun. „Bisher liegt kein verhandelbares Angebot vor, eine gütliche Lösung scheint nicht in Sicht.“