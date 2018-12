Tarifverhandlungen Deutsche Bahn will Gewerkschaften EVG und GDL „Gesamtangebot“ vorlegen

BerlinDie Deutsche Bahn sucht in den laufenden Tarifverhandlungen eine engere Abstimmung mit den beiden Gewerkschaften. Wie das Unternehmen nach der vierten Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Dienstag mitteilte, ist das nächste Treffen bereits diesen Donnerstag und Freitag in Hannover vorgesehen. Zur gleichen Zeit sind in derselben Stadt Verhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) angesetzt.