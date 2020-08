Ticketvermarkter: Veranstaltungsverbote treiben CTS Eventim tief in die roten Zahlen

Veranstaltungsverbote in der Coronakrise und ein Bankenskandal in Österreich haben den Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim tief in die roten Zahlen getrieben. Seit März ist das Geschäft mit Konzerten und Festivals fast komplett weggebrochen. Der Umsatz rutschte deshalb im zweiten Quartal um 97 Prozent auf 14 Millionen Euro, wie CTS Eventim am Donnerstag mitteilte.