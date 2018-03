Tourismus: TUI baut Kreuzfahrtflotte aus

Das an der Londoner Börse notierte Unternehmen hält am Dienstag in Hannover seine Hauptversammlung ab. Daimler-Chef Dieter Zetsche steht dann zur Wahl in den Aufsichtsrat. Er soll im Oktober als Nachfolger des früheren Daimler-Managers Klaus Mangold den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen. TUI-Chef Friedrich Joussen legt zudem die Zahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2018 vor.