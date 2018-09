Tourismuskonzern Tui will Reisen in die USA und nach China verkaufen

HannoverDer Reisekonzern Tui will künftig auch Urlaubern aus den USA Angebote machen. „Die Tui wird ein globaler Internetkonzern“, sagte Vorstandschef Fritz Joussen im Interview dem Wirtschaftsmagazin „Bilanz“. „Wir gehen mit unserem Angebot nach China und in die USA.“ Dazu werde das Unternehmen dort aber keine Reisebüros aufmachen. „Auch in vielen europäischen Ländern verkaufen wir die Reisen heute schon weitgehend online“, sagte der Manager dem Magazin.