Unterwegs mit einem Eismann-Fahrer „Schatz, ich glaub, ich hab‘ zu viel bestellt“

Der Mann lacht und hält sich den Bauch. Staiti tippt etwas in ein graues, handygroßes Gerät, was mit den vielen bunten Knöpfen und dem schwarz-weiß-Bildschirm an einen alten Game-Boy erinnert. Der Mann nimmt dann noch den Rotkohl, den Rosenkohl und, ja, warum nicht, auch das Cordon Bleu, denn dazu gibt es diesmal die Erbsen gratis. Und die Nudel-Rindfleisch-Pfanne „Stroganoff“? Nein, keine Fertiggerichte. Staiti tippt und tippt. Dann läuft er schnell ums Grundstück zu seinem roten Lieferwagen, streift sich blaue Engelbert-Strauss-Handschuhe über, öffnet die einzelnen Fächer des Tiefkühlschranks auf seiner Ladefläche und fischt nacheinander Rotkohl, Rosenkohl, Erbsen, Cordon Bleu und zum Schluss die Eiscremes heraus, und stapelt alles in einer roten Klappbox. Diese stellt er anschließend seinem Kunden vor die Tür und packt alles in eine zweite Box, die der Mann dort abgestellt hat. Bezahlung per Paypal; am 10.12. komme er dann wieder. Während der Mann die Tür schließt, ruft er ins Haus: „Schatz, ich glaub ich hab‘ zu viel bestellt.“