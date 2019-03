Verkauf geht in heiße Phase „Bei Germania geht es nur quick and dirty“

Konkret ist demnach ein Bieter an einer Paketlösung interessiert. Der zweite Bieter ist unterdessen aus dem Investorenprozess ausgestiegen. „Das ist bedauerlich, weil wir mit diesem Kandidaten am weitesten waren“, so der vorläufige Insolvenzverwalter. Jetzt komme es darauf an, ob der verbliebene Bieter bis Ende März die nötigen Voraussetzungen für eine Übernahme schaffen kann. „Es gibt aber auch Investoren, die beispielsweise nur an der Germania-Technikgesellschaft interessiert sind“, so Wienberg. Für diese sowie für die Germania Flugdienste würden aktuell zwei belastbare Angebote vorliegen. Mit den jeweiligen Bietern würden Verhandlungen geführt mit dem Ziel, die Vertragsentwürfe in den nächsten zwei Wochen zur Unterschriftsreife zu bringen. Parallel dazu führt Wienberg Gespräche mit mehreren Kandidaten für die Übernahme von Flugpaketen.