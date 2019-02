Verspätungen und Ausfälle Flugchaos 2018 kostet Lufthansa halbe Milliarde Euro

Bei der Lufthansa kam es im vergangenen Jahr wie auch bei anderen Airlines in Europa zu massiven Störungen, weil vor allem in der Flugsicherung die Personalausstattung nicht mit dem starken Wachstum des Luftverkehrs Schritt hält. Aber auch eigene Planungsfehler etwa der Billigflugtochter Eurowings, bei der die Übernahme der 77 Flugzeuge von Air Berlin hakte, spielten eine Rolle. Tausende Flüge fielen aus oder waren stark verspätet, sodass Entschädigungszahlungen an Kunden fällig waren.