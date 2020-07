Weitere Zukäufe in Aussicht SAP bringt Qualtrics an die Börse

SAP bestätigte den Ausblick für 2020 wie auch für 2023 - vor allem dank auch in der Coronakrise gefragter Cloud-Anwendungen. Im April hatte Europas wertvollstes Technologieunternehmen seine Erwartungen nach unten geschraubt, da vor allem die Nachfrage nach Software-Lizenzen eingebrochen war. „Mit unseren Investitionen in strategische Wachstumsfelder sind wir zuversichtlich, dass wir nicht nur die Krise bewältigen, sondern auch gestärkt aus ihr hervorgehen werden“, sagte Mucic. Anfang Juli hatte SAP bereits Einblick in das zweite Quartal gegeben, das angesichts florierender Cloud-Geschäfte überraschend gut verlief. Bisher noch nicht bekannt war der Gewinn je Aktie, der um sieben Prozent auf 1,17 Euro stieg. Zudem hoben die Walldorfer ihre Erwartungen an den Geldfluss wieder leicht an.