Vielleicht sind die Duschköpfe in Hotels auch immer absichtlich so justiert, dass man sie so blöd findet und sie deshalb nicht klaut. In gefühlt jedem zweiten Hotelzimmer läuft das Wasser aus der Dusche direkt auf die Fußmatte vor dem Waschbecken. Und wenn der Duschkopf wegen Konstruktionsfehlern nicht so eingehakt werden kann, dass er mitten ins Bad spritzt, wurde zusätzlich noch das Silikon so verspritzt, dass das Wasser zuverlässig unter der Glastrennwand hindurchlaufen kann. Danach ist das Bad nur noch in Straßenschuhen zu betreten. Nicht besonders wohnlich. Aber so checken die Gäste sicherlich früher aus.