Ein Taxifahrer moserte mir vor einiger Zeit vor: „Mann, die Strecke ist sowat von kurz, da sagen wa aber pauschal zehn Euro. Da mach ick den Taxameter jar nicht erst an.“



Ich sach: „Ich zahle das, was am Ende auf dem Zähler steht. Und ich möchte eine Quittung.“ Ich habe ja Verständnis für die Nöte der Taxifahrer. Aber wenn Steuerhinterziehung schon mit einer solchen Selbstsicherheit im Bunde mit dem Kunden eingefädelt werden soll, dann kriege ich Angst.



Aber während in Griechenland die Behörden etwa die Gäste von Restaurants auffordern: „Verlangen Sie eine Quittung“ (was mitunter zu langen Diskussionen beim Bezahlen führt), habe ich solch einen Aufruf in Deutschland noch nie gehört. Im Gegenteil: Wer hier für mehr Klarheit und Fairness ist, gilt als Spießer, der nach dem Polizeistaat ruft.