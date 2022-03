2. Wer in ein anderes europäisches Land weiter möchte, etwa nach Frankreich, muss sich unterhalb von Gleis 13 und 14 im Reisezentrum für eine kostenlose internationale Fahrkarte anstellen. Wenn dann innerhalb einer Stunde fünf Züge aus Osteuropa ankommen, wird es für die Ukrainer auf der Zwischenebene eng und die breite Schlange von Gruppen aus oftmals drei Familiengenerationen und deren Gepäck schlängelt sich weit. Wer nach 21 Uhr an die Tür des Reisezentrums tritt, hat oft Pech. Es schließt offiziell um diese Uhrzeit. Dann steht eine Nacht in einer Notunterkunft in Berlin an. Oder die Menschen reisen innerhalb Deutschlands weiter. Denn dafür gibt es noch Tickets.