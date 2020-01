Sogar in der Fantasiewelt von „Game of Thrones“ ist der Gewitzteste von allen ein Alkoholiker, der sich sein mittelalterliches Leben mit Wein erträglich säuft: Tyrion Lannister. Berühmtes Zitat: „That´s what I do: I drink and I know things.“ Ja, wie soll man bei der Weitsicht auf die Welt ohne Alkohol Ruhe finde? Wir fühlen einfach mit ihm.