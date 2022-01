Wirecard „Damit wird EY nicht durchkommen“

Es wurden ja bereits hunderte Klagen eingereicht. Es werden auch sicher noch viele hinzukommen. Wäre es nicht sinnvoll, diese zu einer Sammelklage zu bündeln, so wie zum Beispiel einst beim Telekom-Verfahren.

Wir raten unseren Mandanten davon aus einem ganz banalen Grund ab. So ein Kapitalmusterverfahren dauert viel zu lange. Bei der Telekom waren es 20 Jahre, hier ist im allerbesten Fall mit zehn Jahren zu rechnen, bis die Anleger einen Titel in der Hand haben, den sie gegen EY vollstrecken können. Im schlimmsten Fall entscheidet der BGH sogar, dass ein Kapitalmusterverfahren nicht zulässig war und dann fangen sie noch mal von vorn an. Wenn sich ein Verfahren so lange hinzieht, steigt auch die Gefahr, dass die Anleger am Ende komplett leer ausgehen, selbst wenn sie gewinnen.