Wirecard vergräzt Aktionäre Jahresabschluss-Vorlage erneut verschoben

Die Baader Bank hielt dennoch an ihrer Einschätzung zu Wirecard fest. Zwar werde die Verschiebung des Termins an der Börse negativ aufgenommen, aber im Kern sei das Geschäftsmodell des Unternehmens intakt. „Die Aktien sind unserer Einschätzung nach stark unterbewertet“, schrieb Baader-Analyst Knut Woller in einem Kurzkommentar. Selbst in einem Worst-Case-Szenario rechne er mit einer Erholung des Kurses auf rund 120 Euro. Dagegen senkte die Bank HSBC ihr Kursziel auf 95 Euro von 105 Euro.