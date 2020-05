Offene Fragen Was bedeutet das Aus von Al Alam für Wirecard?

Die Geschäftsbeziehung zu Al Alam wirft schon seit langem Fragen auf. So wickelt Al Alam für Wirecard nach eigenen Angaben Zahlungen in Milliardenhöhe ab. Wie auch die WirtschaftsWoche mehrfach berichtete, war Insidern zufolge nur eine Handvoll Mitarbeiter für das Unternehmen tätig. Diese wollen zudem den Eindruck gewonnen haben, dass Wirecards Statthalter in Dubai im Kern die Geschäfte von Al Alam gelenkt hat. Wirecard gab hierzu auf Nachfragen der WirtschaftsWoche im Dezember keine Stellungnahme ab. Bei einem Besuch am Hauptsitz von Al Alam in Dubai war auch lediglich eine Sekretärin anzutreffen. Anfragen der WirtschaftsWoche beantwortete Al Alam bislang kein einziges Mal. Wer hinter Al Alam steht, ist nicht nachvollziehbar. Wirecard hatte Fragen hierzu in der Vergangenheit auch stets unbeantwortet gelassen.