Wirtschaftsprüfer Wegen Adler und Greensill: Wirtschaftsprüfer Ebner Stolz gerät in den Fokus der Aufseher

Die Adler Real Estate ist das Berliner Tochterunternehmen der Luxemburger Adler Group, die wegen undurchsichtiger Geschäfte seit Monaten in der Kritik steht. Dabei geht es auch um mögliche Geschäfte mit dem Unternehmer Cevdet Caner und dessen Umfeld, der als Strippenzieher hinter Adler gestanden haben soll. Jüngst hatte der Wirtschaftsprüfer KPMG, der 2021 erstmals das Zahlenwerk der Adler Real Estate prüfen sollte, der Adler Real Estate und der Adler Group die Bilanzfreigabe verweigert, weil Adler den Prüfern Informationen verwehrt haben soll. KPMG wollte anhand der Informationen beurteilen, ob Adler mögliche Geschäfte mit „nahestehenden Personen und Unternehmen“ korrekt in der Bilanz verbucht hat. Zudem haben sich die Finanzaufsicht Bafin und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main in den Fall eingeschaltet.