Immobilienkonzern Adler Group: Diese durchwachsenen Zahlen können niemanden beruhigen

Das geht so: Kauft ein Unternehmen beispielsweise ein Haus für 10 Millionen Euro und stellt dann ein Jahr später fest, dass das Haus jetzt eher 20 Millionen Euro wert ist, kann es die Differenz als Einnahme buchen. Das ist übliche Praxis. Das so verdiente Geld existiert allerdings nur auf dem Papier. So lange das Haus nicht zum bilanzierten Preis verkauft wird, fließt kein Geld in die Kasse. Das lässt sich auch an Adlers Kennzahlen ablesen. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit – also der Betrag, der dank des operativem Geschäfts bar in der Kasse landete – belief sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf schmale 2,5 Millionen Euro.