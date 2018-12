Wo Reisende besser nicht einsteigen Die Horrorstrecken der Deutschen Bahn

Der ICE 645 von Düsseldorf nach Berlin war verspätet. „+10“, zeigte der DB Navigator an einem Montagabend im November an. Auch die Anzeige in der Düsseldorfer Haupthalle meldete eine Verspätung von „circa 10 Minuten“. Kein Grund zur Eile also. Doch als die Reisenden, die sich Zeit ließen, auf dem Bahnsteig eintrudelten, war der Fernverkehrszug plötzlich weg. Pünktlich auf die Minute, wie es der ausgedruckte gelb-schwarze Fahrplan am Bahnsteig versprach. So, wie es ja sein soll. Doch leider nicht so, wie in der App und am Bahnhof angezeigt.