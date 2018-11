Um pünktlicher zu werden Deutsche Bahn spielt Fahrgäste gegeneinander aus

Die Deutsche Bahn steht derzeit massiv unter Druck. Auf einer Strategiesitzung will der Vorstand dem Aufsichtsrat die Maßnahmen erklären, wie der Zugverkehr in Deutschland wieder verlässlicher werden soll. Bahnchef Richard Lutz hofft auf doppelt so viele Milliarden vom Bund für den Ausbau des Schienennetzes. Allein für Sanierung und Erhalt der Gleise und Weichen (ohne Neubau) fordert die Bahn inzwischen sieben Milliarden Euro pro Jahr. Aufsichtsräte und Politik wollen nun sehen, ob die Bahn ihre eigenen Herausforderungen in den Griff bekommt. Die ARD hat gerade aus einer internen Aufsichtsratsunterlage zitiert, dass derzeit etwa nur 20 Prozent der ICE „vollständig funktionsfähig“ seien.