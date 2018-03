Elektro-Flugzeuge: Norwegen will den elektrischen Flieger

Bei Elektroflugzeugen rechnet Norwegen schneller mit größeren Fortschritten. Das Interesse daran sei deutlich gestiegen, heißt es bei Avinor. Zusammen mit dem Norwegischen Flugsport-Verband hat der Staatskonzern ein langfristiges Projekt zur Einführung von Elektroflugzeugen in der norwegischen Luftfahrt gestartet. Unterstützt wird das Projekt von der Regierung. Zu den Projektpartnern gehören neben der Klimastiftung Zero die norwegische Regionalfluggesellschaft Widerøe und die skandinavische Fluggesellschaft SAS. Norwegen will mit einem öffentlichen Anreizprogramm Unternehmen dazu motivieren, mehr in die Entwicklung von Elektroflugzeugen zu investieren. Geht es nach Avinor-Chef Falk-Petersen, so könnte es schon in ein bis zwei Jahren die ersten Ausschreibungen für Elektroflugzeuge mit bis zu 50 Sitzplätzen gemacht werden.