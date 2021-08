Zweites Quartal US-Geschäfts als Wachstumsmotor: Deutsche Telekom bleibt auf Erfolgskurs

Die Deutsche Telekom bleibt weiter auf Erfolgskurs. Das Geschäft der amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US boomt. Doch auch in Europa kann der Telekommunikationsriese organisch wachsen, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen für das 2. Quartal hervorgeht. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hob der Bonner Konzern seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an.