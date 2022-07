Energiebranche Frankreich will Stromkonzern EDF komplett verstaatlichen

Frankreich will den nationalen Stromkonzern EDF wieder komplett verstaatlichen. „Wir müssen unsere Souveränität angesichts der Konsequenzen des Krieges in der Ukraine sicherstellen“, sagte Premierministerin Élisabeth Borne am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung im Parlament. „Ich bestätige die Absicht des Staates, 100 Prozent des Kapitals von EDF zu halten.“