Energietechnik Siemens Energy will restliche Anteile an Siemens Gamesa

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will die restlichen Anteile der Problemtochter Siemens Gamesa übernehmen und plant dazu eine außerordentliche Hauptversammlung am 12./13. Juni. Siemens Energy halte 98 Prozent der Gamesa-Anteile, sagte Vorstandschef Christian Bruch am Montag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Auf der Hauptversammlung werde den verbleibenden Aktionären eine Kapitalkreduktion vorgeschlagen. Am ersten Tag könne es bei einer Anwesenheit von 50 Prozent eine erfolgreiche Abstimmung geben. Wenn das nicht der Fall sei, gehe es in einen zweiten Tag, beim dem nur noch eine Anwesenheit von 25 Prozent erforderlich sei. Sollte auch das nicht zum Ziel führen, könnte es eine Verschmelzung geben.