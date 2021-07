Klimaziele Windbranche sieht Ende der Flaute - Ausbautempo aber noch zu gering

Die deutsche Windenergie-Branche fordert trotz eines Aufwärtstrends bei den Neubauten mehr Tempo für die Klimaziele. Im ersten Halbjahr seien 240 neue Windräder an Land mit einer Leistung von rund 970 Megawatt gebaut worden, teilte der Bundesverband Windenergie (BWE) am Dienstag mit. Dies sei bereits mehr als im gesamten Krisenjahr 2019 und liege noch gut 60 Prozent über den Vorjahreswerten. „Die Entwicklung der Ausbauzahlen von Windenergie an Land bleibt positiv. Die Talsohle ist durchschritten“, sagte BWE-Präsident Hermann Albers. „Vor uns liegt allerdings immer noch ein steiniger Weg, den es jetzt dringend zu ebnen gilt.“