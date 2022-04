Lithium-Vorkommen in Kärnten Wird Österreich jetzt zum Lithium-Hotspot?

Dabei profitiert die Unternehmung an der Koralpe davon, dass der österreichische Staat auf der Suche nach Uran hier bereits im Kalten Krieg Stollen in den Berg gesprengt hat – aber nur das damals weitgehend wertlose Lithium gefunden hat. Wegen des bereits angelegten Stollens und der Erfassung der genauen Stellen, an denen das Lithium in dem Berg ruht, gilt das Projekt an der Koralpe aus geologischer Sicht als besonders aussichtsreich. In anderen Aspekten ist die Kärntner Mine jedoch umstritten. So haben Konflikte mit Anrainern und Probleme mit der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) den Zeitplan der Lithium-Förderung mehrfach verzögert. Nun sagt Wanke, dass das Leichtmetall in Kärnten ab Ende 2024 gefördert werden könnte. Kann das gelingen?